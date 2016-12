Risparmio, Rossi: eccesso trasparenza può trasformarsi in beffa

"Normativa europea non estranea a questa deriva"

Roma, 20 dic. (askanews) - L'eccesso di trasparenza sui prodotti finanziari può diventare controproducente e trasformarsi in una beffa. E' il monito lanciato dal direttore generale di Bankitalia e presidente Ivass, Salvatore Rossi, nel corso dell'audizione davanti alla Commissione parlamentare per la semplificazione.

Rossi ha indicato che nei mercati bancario e assicurativo "i casi di asimmetria informativa sono frequenti: ad esempio, il cliente può non disporre di quelle informazioni che lo mettano in grado di valutare se un certo prodotto, pur corrispondente alle sue esigenze, sia effettivamente il migliore disponibile sul mercato a quel prezzo".

È per porre riparo ad asimmetrie di questo tipo che si impongono obblighi agli operatori professionali attraverso la disciplina della trasparenza. "Quest'ultima tuttavia, se eccessiva, diviene controproducente. Se la documentazione che accompagna un prodotto finanziario è troppo corposa, scritta con un linguaggio tecnico-giuridico comprensibile solo da specialisti, magari con l'obiettivo di sgravarsi di responsabilità piuttosto che di illustrare ciò che è utile per i clienti, allora la trasparenza si trasforma in una beffa".

Il dg di Bankitalia ha rilevato che "la normativa europea non è estranea a questa deriva". Nel tempo è divenuta "estremamente dettagliata e specifica: da un lato la si è resa così più coerente con il Mercato Unico, dall'altro essa lascia poco margine di adattamento ai diversi contesti nazionali ed è poco comprensibile dai clienti finali. È possibile che gli operatori prestino alle norme un'adesione meramente burocratica, senza alcun effettivo vantaggio per gli utenti".