Risale la disoccupazione a novembre, è allarme per i giovani

Disoccupati under 25 al 39,4%. Più occupati tra gli over 50

Roma, 9 gen. (askanews) - Torna a crescere la disoccupazione, in particolare quella giovanile. Aumenta l'occupazione, soprattutto tra gli over 50, e calano gli inattivi. E' questo il quadro del mondo del lavoro che emerge dai dati preliminari dell'Istat relativi al mese di novembre del 2016. Dati che arrivano a pochi giorni dall'attesa sentenza della Consulta, prevista per mercoledì, sui tre quesiti referendari posti dalla Cgil sul Jobs Act.

L'esercito dei disoccupati, intanto, continua ad aumentare. La stima è in crescita (+1,9%, pari a +57 mila), dopo il calo dello 0,6% registrato nel mese precedente. L'aumento si distribuisce tra le diverse classi di età ad eccezione degli ultracinquantenni. Il tasso di disoccupazione sale all'11,9%, in aumento di 0,2 punti percentuali su base mensile, ai massimi da giugno del 2015. I disoccupati sono 3milioni89mila. Secondo i tecnici dell'Istituto, l'aumento di novembre, è sostanzialmente frutto della diminuzione del numero degli inattivi e della conseguente maggior partecipazione al mercato del lavoro. A novembre, infatti, la stima degli inattivi scende (-0,7%, pari a -93 mila) e il relativo tasso cala al 34,8%, in diminuzione di 0,2 punti percentuali, ai minimi dal 1977. Su base annua gli inattivi calano del -3,4%, pari a -469 mila.

Per i giovani la situazione torna a peggiorare. La disoccupazione degli under 25 si riporta ai livelli del settembre 2015 attestandosi al 39,4%, in aumento di 1,8 punti percentuali rispetto al mese precedente. E a calare è anche il tasso di occupazione dei 15-24enni che diminuisce di 0,1 punti percentuali (-7mila occupati in un mese), mentre quello di inattività cala di 0,6 punti. Anche per i giovani, comunque, si conferma il trend di una maggiore partecipazione al mercato del lavoro visto che il numero degli inattivi cala di 38mila unità in un mese.