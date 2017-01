Viaggi e libri al top classifica acquisti. Per cibo meglio negozi

Roma, 23 gen. (askanews) - L'87% degli italiani che navigano in internet dichiara di fare acquisti online. Tuttavia il ruolo del negozio rimane decisivo, soprattutto nel comparto degli alimentari freschi I dati emergono dalla Global Survey di Nielsen Connected Commerce effettuata su un campione di 30.000 individui in 63 Paesi, tra i quali l'Italia.

Tra i prodotti maggiormente acquistati online spiccano le categorie dei beni durevoli o di svago: i viaggi (acquistati via web dal 47% degli italiani), insieme a libri e supporti musicali (47%). Seguono gli articoli di moda/abbigliamento/accessori (40%), biglietti per eventi come concerti/sport/mostre (35%), elettronica di consumo (34%) e informatica (28%).

Rimane ancora inferiore la quota di coloro che si avvicinano online agli alimentari freschi (frutta, verdura, carne) che vengono acquistati sul web solo dal 6% della popolazione. Vino e bevande alcoliche fanno invece registrare dati superiori anche se di poco (11%) analogamente ai prodotti alimentari confezionati (12%). Anche per quanto riguarda il settore della ristorazione (pasti a domicilio), emerge che gli italiani sono ancora cauti nell'utilizzo del canale virtuale (7% vs media Ue pari al 19%).