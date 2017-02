RDS e' Top Employers 2017

Roma, 17 feb. (askanews) - RDS nei Top Employers 2017 significa il riconoscimento di un "Ambiente di lavoro ottimale, in grado di favorire la crescita non soltanto professionale ma anche personale e umana delle persone". La certificazione arriva direttamente - informa una nota - da Alessio Tanganelli, Regional Director di Top Employers Institute.

Un risultato che arriva nel pieno di un processo evolutivo che ripensa nel profondo l' idea di lavoro aziendale, sulla scia della trasformazione della Radio in Entertainment Company presente sulle piattaforme dei new media.

Il talento al centro e lontano da schemi tradizionali indica il nuovo corso, tradotto negli ultimi sei anni in 1400 ore di formazione che hanno gettato nuove basi per tutti i settori dell' azienda. Dal web al digitale al miglioramento delle competenze in tema di Project Management. Un programma di sviluppo che esalta i concetti di talent attraction e onboarding alla base della qualita' del lavoro e degli obiettivi raggiunti.

Il verde di un parco protetto, una palestra, un' area relax dove idee e progetti prendono forma lontano dalle consuete scrivanie. Armonia di spazi verdi, luce, acqua, il contesto unico di una Sede che, con esclusivi eventi musicali, ha ospitato solo in pochi mesi il Talent Day con i vertici di Coca Cola e la Induction Week di Luiss.

Ma anche gruppi di studio, visite all' Auditorium e lo scenario della RDS Academy.

Un' apertura del mondo RDS all' esterno che ha portato negli ultimi anni all' incontro con il mondo delle start up e le opportunita' di sviluppo nella Silicon Valley, attraverso partnership con Italian Business and Investment Initiative, Mind The Bridge Foundation, Commissione Fullbright e Ambasciata Americana in Italia.

L' offerta di sport e condivisione alle risorse che passa anche per giri in bici e occasioni di scambio e che cambia i canoni. Il progetto, l' idea, il talento, possono emergere anche al di fuori di contesti strettamente tradizionali che spesso non favoriscono coesione.

Un nuovo modello che pone la struttura dell' emittente di Eduardo Montefusco in posizione di assoluta avanguardia, nel contesto italiano e internazionale. Un nuovo modello nel solco di un processo di rinnovamento, quello dell' Entertainment Company, che nel breve volgere di pochi anni ha rivoluzionato prospettive e orizzonti.

Top Employers 2017 e' un riconoscimento che premia le componenti che hanno reso possibile il processo. "I valori che emergono, l' identita' dell' impresa, il desiderio forte di farne parte, i talenti potenziali che diventano linfa" secondo Tiziana Mennuti, Direttore HR di RDS.

Una certificazione che consolida "Le scelte nate dall' impulso della Digital Trasformation, una sfida che ha cambiato metodologie, processi e strumenti di lavoro" sottolinea Massimiliano Montefusco, General Manager di RDS.

red