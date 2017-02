Rbs, in nove anni 60 mld di perdite e 45 mld di aiuti di Stato

Roma, 24 feb. (askanews) - E' un pozzo senza fine. Royal Bank of Scotland fa impallidire qualsiasi operazione di salvataggio, in Europa e negli Stati Uniti. A nove anni dall'esplosione della grande crisi finanziaria che ha portato alla nazionalizzazione del sistema bancario britannico, Rbs continua a macinare perdite. Il 2016 va in archivio con un rosso da 7 miliardi di sterline rispetto ai 2 miliardi del precedente esercizio. Quasi 3 miliardi di oneri per ristrutturazione e altri 5,9 miliardi di sterline per tamponare la storia infinita delle cause con il dipartimento della giustizia americano sui mutui subprime.

Rbs è ancora saldamente di proprietà pubblica. Il Tesoro britannico detiene l'83% del capitale dopo aver garantito una maxi-ricapitalizzazione da 45 miliardi di sterline in due tranche tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009. Ma l'esposizione del contribuente britannico va ben oltre. Rbs infatti è inserita nello schema di protezione della Gran Bretagna varato nel 2008 con il quale il governo di Londra ha coperto il 90% delle perdite di Rbs sul valore degli asset in portafoglio da 281 miliardi di sterline.

Diversi piani di ristrutturazione negoziati con difficoltà con la Commissione europea nel 2009 e nel 2014 non hanno ancora portato Rbs a uscire dal tunnel della profonda crisi. Dal 2008 al 2016 l'istituto ha accumulato oltre 60 miliardi di sterline di perdite. La vendita del business assicurativo Direct Line Group, così come la cessione di 316 filiali in Gran Bretagna non hanno modificato il trend negativo di Rbs. Intanto anche l'anno appena iniziato è previsto che si chiuderà in rosso e i primi utili slittano al 2018, ma tutto dipenderà dal nuovo negoziato con il dipartimento della giustizia degli Stati Uniti. Solo con una multa inferiore a 8 miliardi di dollari Rbs potrà tornare all'utile. Alcuni analisti invece indicano che la sanzione potrebbe ammontare a 13 miliardi. In questo mare in tempesta, il governo britannico ha confermato che fino al 2020 resterà l'azionista di maggioranza di Rbs.