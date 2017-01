Q&T SpA: emissione 2 milioni euro senior unsecured scadenza 2021

Roma, 11 gen. (askanews) - Q&T SpA, leader nella fornitura e installazione di beni strumentali per la realizzazione di progetti internazionali per lo sviluppo socio- economico dei paesi beneficiari, ha emesso - informa una nota - un prestito obbligazionario, che e' stato sottoscritto interamente da Hedge Invest SGR per conto di HI CrescItalia PMI Fund.

Per l'emissione e la strutturazione del prestito, Q&T SpA e' stata assistita da Kreston GV Italy Capital in qualita' di advisor finanziario.

Il prestito obbligazionario, di tipo senior unsecured, ha un importo di 2 milioni di euro, una durata di 5 anni dal 2016 al 2021 e, dopo un periodo iniziale di pre- ammortamento, sara' rimborsato su base trimestrale. Le obbligazioni non saranno ammesse alle negoziazioni sul Mercato ExtraMOT Pro.

"Sono soddisfatto della chiusura dell'operazione" - ha commentato Michele Russo, Presidente di Q&T SpA - "Q&T, infatti, sta vivendo una fase di sviluppo strategico e strutturale e aveva bisogno di una controparte istituzionale attenta e valida che supportasse, in un contesto di difficolta' del sistema bancario, i suoi progetti e i piani di sviluppo in un settore estremamente tecnico e complesso ma in evoluzione ed espansione costante. Grazie alla fiducia di Hedge Invest SGR, Q&T e' ora in grado di confrontarsi con i maggiori operatori internazionali e di sostenere un piano di crescita basato sulla capacita' di impresa e sulla riconosciuta reputazione di Q&T negli articolati e concorrenziali settori di competenza",

"Siamo lieti di proseguire il programma di investimento del fondo accompagnando al debutto sul mercato obbligazionario Q&T, societa' che ha un potenziale di crescita elevato in un mercato complesso e altamente istituzionale, nel quale ha costruito una solida credibilita' internazionale" ha commentato Paolo Massi, Gestore di HI CrescItalia PMI Fund.

HI CrescItalia PMI Fund, fondo riservato di tipo chiuso, gestito da Hedge Invest SGR con la consulenza di CrescItalia Holding, e' specializzato in investimenti in obbligazioni di piccole e medie imprese italiane e privilegia societa' che si contraddistinguono per forti capacita' gestionali e attivismo imprenditoriale, in presenza di un'adeguata struttura di bilancio e di un efficace sistema di governance.