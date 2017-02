Pubblicità, Upa: mercato chiude il 2016 oltre le aspettative

Sassoli de Bianchi: si prevede un 2017 ancora in crescita

Milano, 8 feb. (askanews) - "Avevamo previsto una crescita del mercato a fine 2016 poco sopra il 3%, ma siamo andati oltre. Il dato del 3,6% fa sì che il 2016 sia l'anno di conferma di una crescita che sembra consolidarsi". Così Lorenzo Sassoli de Bianchi, presidente di Upa, l'associazione di riferimento degli investitori pubblicitari, ha commentato i dati resi noto da Nielsen sul mercato pubblicitario in Italia.

"Per quanto riguarda il 2017 - ha spiegato - non possiamo che confermare le nostre previsioni, ossia che sarà il terzo anno consecutivo a chiudere in positivo, sopra il 2%, e ciò rimarca, nonostante si tratti di un anno dispari senza eventi importanti e con diverse incognite politico-economiche, la voglia di crescere del mercato della comunicazione".