Poste tutela volontariamente clienti investitori del fondo Irs

Roma, 16 gen. (askanews) - Poste Italiane ha deciso di tutelare volontariamente tutti i suoi clienti investitori del fondo immobiliare Irs. "Con l'obiettivo - afferma la società - di consolidare il rapporto storico con i clienti, fondato sulla fiducia e sulla trasparenza, è stata definita, dopo diversi mesi di preparazione e di lavoro in previsione della scadenza del fondo, un'iniziativa di tutela a favore di tutti i propri clienti che nel 2003, in un contesto economico e regolamentare diverso da quello odierno, hanno acquistato quote del fondo immobiliare Invest Real Security (Irs) e che ne erano ancora in possesso al 31 dicembre 2016, data di scadenza del fondo".

L'iniziativa "ha lo scopo di consentire ai clienti di Poste Italiane di recuperare la differenza tra quanto investito originariamente (2.500 euro a quota), inclusivo dei proventi e dei rimborsi anticipati percepiti durante la vita del fondo, e quanto sarà da loro incassato con il 'valore intermedio di liquidazione' del fondo".