Poste, Pd: verso gruppo lavoro parlamentare su privatizzazioni

Roma, 23 feb. (askanews) - Un gruppo di lavoro parlamentare del Partito Democratico per esaminare il dossier delle Poste e in generale per un approfondimento sul tema delle privatizzazioni. E' la proposta emersa nel corso di un incontro che si è tenuto questa mattina tra i senatori del Pd, il viceministro dell'Economia, Enrico Morando, e il sottosegretario allo Sviluppo Economico, Antonello Giacomelli.

"Abbiamo svolto un incontro del gruppo Pd con il Viceministro ed il Sottosegretario che hanno competenza nel merito" ha spiegato il capogruppo del Pd al Senato Luigi Zanda "è un problema molto serio che attiene sia alle Poste che al tema delle privatizzazioni".

La riunione, ha precisato, non aveva l'obiettivo "di assumere decisioni o dare indirizzi" ma ha portato a far emergere la proposta di istituire un gruppo di lavoro parlamentare sulle privatizzazioni.

"Parlerò con Rosato (capogruppo Pd alla Camera ndr.) e cercheremo di mettere insieme un gruppo di lavoro di deputati e senatori per esaminare nel suo complesso il problema non solo delle Poste ma anche quello economico e strategico delle privatizzazioni" ha detto Zanda.

A quanto si apprende il Ministero dell'Economia avrebbe chiesto tempi definiti per lo svolgimento dell'attività del gruppo di lavoro mentre con ogni probabilità la commissione Industria di Palazzo Madama avvierà un ciclo di audizioni sul dossier, tra le quali una con l'amministratore delegato di Poste, Francesco Caio.