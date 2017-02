Poste, Giacomelli: ulteriore privatizzazione presenta dei rischi

Roma, 9 feb. (askanews) - Sulla programmata vendita della seconda tranche di Poste Italiane si apre un fronte critico in seno al Governo. "La scelta di procedere ad una ulteriore collocazione sul mercato di una quota del capitale di Poste Italiane, avanzata nelle ultime settimane, ha implicazioni molto serie. Implicazioni che credo vadano ben ponderate dalla maggioranza che sostiene il governo e, prima di tutto, dai gruppi parlamentari del Pd". Questo l'abbrivio della lettera che sottosegretario allo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, ha inviato al presidente del Pd Orfini, al segretario Renzi e ai capigruppo Pd di Camera e Senato, Rosato e Zanda, a proposito dell'ipotesi di privatizzazione della seconda tranche di Poste.

"Vorrei, però, sgombrare il campo da un equivoco. Non è in discussione la necessità di ridurre il debito pubblico ma, in nome di questa esigenza, non si può certo porre ogni ipotesi di privatizzazione sullo stesso piano.

Poste ha una rete capillare di sportelli diffusi su tutto il territorio nazionale, impiega circa 140mila lavoratori di cui 70mila negli uffici postali e altri 60mila in servizi postali. Ma non è tutto: ha una raccolta di 500 miliardi di euro, che sono i risparmi di 32 milioni di italiani. Soprattutto pensionati, casalinghe, impiegati. Con 350 miliardi di euro di buoni e libretti postali e 130 miliardi di BTp, acquisiti con le giacenze dei conti correnti e la raccolta assicurativa, oggi Poste è la più grande cassaforte degli italiani e garantisce circa un quarto del debito pubblico. Poste è anche un player strategico nella trasformazione digitale del Paese.

Proprio per questo - si legge ancora nella lettera di Giacomelli - non è difficile immaginare che i soggetti interessati ad acquisire una seconda tranche di privatizzazione di Poste siano da ricercarsi tra gli investitori finanziari internazionali e che la collocazione sul mercato, per ottenere un esito positivo, debba garantire una stabilità di rendimento.

Sono due i pericoli che intravedo nel medio periodo. Se è vero che la politica dei dividendi rischia di entrare in crisi per una serie di motivi, temo che, per mantenere la promessa di alti rendimenti, si finisca per intervenire drasticamente su aspetti di minor interesse finanziario ma di maggiore utilità sociale, ovvero a discapito della rete di sportelli, del recapito, del personale dedicato ai servizi locali.

Del resto, già a seguito della prima tranche di privatizzazione, Poste aveva presentato un piano industriale, convalidato da AgCom, che prevedeva la chiusura di oltre 450 sportelli postali e l'inizio della sperimentazione della consegna della posta a giorni alterni. Sul primo punto il MiSe, pur non avendo prerogative dirette, è riuscito a bloccare l'attuazione del piano, coinvolgendo in primo luogo Poste e AgCom. Sulla consegna a giorni alterni, proprio in queste ore Poste stessa sta procedendo alla sospensione della sperimentazione.

Su questi temi ho risposto in questi anni a diverse decine di interrogazioni ed interpellanze di tutti i gruppi e segnatamente dei colleghi del Pd. Fin qui si è riusciti a gestire l'impatto di queste misure legate alla prima tranche di privatizzazione, non vorrei però che la vendita di un secondo pacchetto di azioni inevitabilmente finisca per incidere fortemente sul ruolo di Poste e del suo servizio, oltre che sul livello occupazionale.

Senza contare che si finirebbe per consegnare il risparmio degli italiani agli investitori internazionali, emanazione di banche d'affari straniere, con possibili riflessi anche sulla collocazione del debito pubblico.

Credo quindi che, nei termini e nelle modalità in cui riterrete opportuno - conclude il sottosegretario - ci sia spazio per una riflessione approfondita e per una scelta consapevole da parte della maggioranza che sostiene il governo prima che siano compiuti passi irrevocabili".