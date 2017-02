Postbank nel mirino del colosso cinese Wanda, leader immobiliare

Financial Times: interesse per banca venduta da Deutsche Bank

Roma, 13 feb. (askanews) - Il più grande gruppo immobiliare cinese, Dalian Wanda Group ha messo gli occhi sulle banche europee, e tra queste figura la tedesca Postbank, per diversificarsi dal suo core business. Lo rivela il Financial Times che, citando tre diverse fonti vicine al dossier, spiega che il gruppo con sede a Pechino, guidato dal più ricco uomo d'affari cinese, Wang Jianlin, è attivamente alla ricerca in diverse istituzioni finanziarie europee. Postbank - che è stata messa in vendita da parte di Deutsche Bank - è tra le istituzioni considerate sulla lista Wanda, in base a due di queste persone.

La "caccia" della società per le attività finanziarie è in una fase iniziale e finora non c'è stato alcun approccio ufficiale di Deutsche Bank, hanno detto affermato le fonti.

Ma l'interesse per Postbank sarà una manna per Deutsche, che ha già incontrato ostacoli nel tentativo di vendere la sua consociata bancaria al dettaglio. Una persona vicina al dossier ha detto che Deutsche chiederebbe 6 miliardi di euro per Postbank, che sta soffrendo di bassi rendimenti a causa di tassi di interesse persistentemente bassi e della concorrenza di banche sostenute dal settore pubblico.