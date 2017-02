Poligrafico, la moneta dell'anno è italiana

Roma, 3 feb. (askanews) - E' italiana la moneta da collezione dell'anno 2017 che sarà premiata sabato, 4 febbraio, a Berlino, in occasione di World Money Fair, il più prestigioso appuntamento numismatico internazionale giunto alla 46esima edizione. La moneta da 10 euro in argento, celebrativa dei 70 anni di pace in Europa, emessa nel 2015, si è aggiudicata un doppio riconoscimento mondiale: il premio Coin of the Year e anche quello per il maggior valore artistico. Dopo aver ricevuto due anni fa, sempre a Berlino, il premio alla carriera, Maria Carmela Colaneri, autore dell'opera, ha portato nuovamente la Zecca dello Stato italiano sul gradino più alto del podio.

Innovativa la ricerca compositiva sul tema della Pace realizzata dalla Colaneri, artista-incisore che vanta 34 anni di appassionato lavoro presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Sul rovescio dei 10 euro la Pace è rappresentata come una donna semisdraiata, di tre quarti, melanconica ma allo stesso tempo rassicurante, particolare dell'affresco di Ambrogio Lorenzetti sul tema del Buon Governo nella Sala dei Nove del Palazzo Pubblico di Siena. Sul dritto della moneta una colomba con un ramo d'ulivo è sorretta da una figura femminile, allegoria dell'Europa.

L'ultima volta che la Zecca dello Stato si è aggiudicata il prestigioso premio Coin of the Year di Berlino risale al 2006, grazie ai 5 euro in argento dedicati alla madame Butterfly di Giacomo Puccini.

World Money Fair è anche l'occasione per presentare in anteprima mondiale i bozzetti della collezione numismatica 2017 della Repubblica Italiana. Tra le prime emissioni, la moneta da 2 euro raffigurante la facciata di San Marco, in occasione dei 400 anni dal completamento della Basilica di Venezia.

Una delle principali novità è la micromoneta in oro, realizzata dalla Zecca per la Repubblica Italiana, per un valore nominale di 10 euro, che con la riproduzione del busto di Adriano inaugura la serie "Imperatori Romani".

Nel ricco catalogo 2017, la moneta destinata ad essere la più popolare è senz'altro quella dedicata a Totò. Unica nel suo genere perché la prima della serie celebrativa realizzata in metallo cosiddetto "vile" (leghe bronzital e cupronickel), la 5 euro in occasione del cinquantesimo anniversario della scomparsa di Antonio De Curtis, in arte Totò, sarà coniata verso la fine del prossimo settembre. Disegnata dall'artista incisore Uliana Pernazza, è un omaggio alla maschera teatrale del celeberrimo attore napoletano. Sul dritto, un ritratto di Totò con la bombetta, ispirato a una foto di Guy Bourdin. Sul rovescio, le mani del comico nella caratteristica "mossa", incorniciate da pellicole cinematografiche; sul lato sinistro la firma autografa di Totò.