Pil,Upb: crescita incerta, per 1% in 2017 serve accelerazione

Roma, 30 gen. (askanews) - In Italia "la ripresa procede a ritmi moderati" e "il 2017 si è aperto nel segno di una maggior incertezza". Per il primo trimestre è ipotizzabile una crescita congiunturale del Pil dello 0,1 per cento (+0,7% circa sul corrispondente periodo del 2016. Su questa base, secondo la Nota sulla congiuntura dell'Upb, "a fronte di una crescita acquisita di circa lo 0,4%, il conseguimento dell'obiettivo di una crescita annua dell'1 per cento del Pil richiederebbe pertanto un'accelerazione della crescita con aumenti medi del Pil di circa lo 0,4 per cento a partire dal II trimestre".

Inoltre, l'Upb stima per il IV trimestre 2016 una crescita congiunturale del Pil dello 0,2 per cento (+1 per cento circa sul corrispondente periodo del 2015) che implicherebbe un aumento dello 0,9 per cento nell'anno appena concluso (+0,8 per cento la previsione contenuta nel Dpb).