Pil, Visco: essenziali riforme e stabilità, no scorciatoie

Modena, 28 gen. (askanews) - Per l'Italia "stabilità e riforme sono elementi essenziali per lo sviluppo". È il monito lanciato dal governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, nel suo intervento al Forex. "Non ci sono scorciatoie - ha sottolineato Visco - specie per un paese gravato da un debito pubblico così pesante e da problemi strutturali così persistenti".

"Ripensamenti - ha aggiunto il governatore - ritardi e resistenze, che non mancano in alcuni settori incluso quello bancario, rischierebbero di ripercuotersi sulle condizioni di mercato, vanificando i progressi realizzati durante la lunga crisi dalla quale, sia pur lentamente e con fatica, stiamo uscendo".