Pil Usa ultimo trimestre 2016 a +1,9%, sotto le stime

New York, 27 gen. (askanews) - Crescita inferiore alle attese per l'economia statunitense nel quarto trimestre del 2016. È quanto emerge dalla stima preliminare del dato diffuso dal dipartimento al Commercio, secondo cui il Pil è aumentato dell'1,9%; gli analisti si aspettavano un +2,2 per cento. Il dato finale del terzo trimestre è rimasto invariato a +3,5%, dopo il +1,4% del secondo trimestre e il +0,8% del primo.