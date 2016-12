Piazza Affari prosegue debole, salgono Mediobanca e Mediaset

Roma, 28 dic. (askanews) - Piazza Affari prosegue la seduta in territorio negativo, con l'Ftse Mib che cede lo 0,10%, a 19.370 punti. Sul listino, in evidenza i titoli Mediobanca e Mediaset. Il titolo bancario guadagna l'1,32%, mentre quello media mette a segno un rialzo dell'1,16%. Bene anche Saipem, in progresso dell'1,25% e Sam dello 0,67%.

Sul fronte dei ribassi, le Telecom cedono oltre il 2%, seguite da Banco Popolare (-1,31%) e Bpm (-1,17%). Giù anche Enel che cede lo 0,53%.