Piazza Affari chiude positiva (+0,25%) con banche

Milano, 17 gen. (askanews) - Chiusura in territorio positivo per Piazza Affari, in controtendenza rispetto alla debolezza delle principali Borse europee, che hanno reagito senza particolari scossoni all'atteso discorso sulla Brexit del premier britannico, Theresa May. A Milano l'indice principale Ftse Mib ha guadagnato lo 0,25% a 19.296 punti, spinto dai titoli bancari. Parigi ha ceduto lo 0,46% mentre ha chiuso in netto ribasso Londra (-1,46%) in scia al rally della sterlina.

Tra le blue chip di Piazza Affari forti acquisti sulle banche: Ubi +3,84%, Unicredit +3,51%, Banco Bpm +2,58%. Bene anche Saipem (+2,86%) e Fca (+1,02%) dopo i dati positivi sulle immatricolazioni nel 2016 in Europa. Mediaset ha chiuso in ribasso dello 0,62% a 4,174 euro, ma recuperando gran parte delle perdite della prima parte della seduta, quando era arrivata a scendere fino a 4,01 euro, con ribassi di oltre tre punti percentuale. Vivaci gli scambi e pari all'1,3% del capitale.