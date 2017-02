Piazza Affari chiude in rialzo (+1,07%) con banche e assicurativi

Milano, 13 feb. (askanews) - Chiusura tonica per Piazza Affari e per le Borse europee mentre Wall Street continua a macinare nuovi record, in attesa della testimonianza del presidente della Fed, Janet Yellen, al Congresso. A Milano ha rivisto quota 19mila punti, con l'indice principale Ftse Mib che ha guadagnato l'l,07% a 19.064 punti, mentre sul mercato obbligazionario è in attenuazione a 188 punti lo spread. Parigi ha messo a segno un rialzo dell'1,24%, Francoforte dello 0,92%.

Tra le blue chip in forte recupero i titoli bancari e assicurativi, in sofferenza la scorsa settimana. Sugli scudi Banco Bpm (+6,64%), Ubi (+6,42%), Unipol (+5,98%), UnipolSai (+4,68%) e Mediobanca (+2,95%). Bene anche Generali (+2,57% a 14,77 euro) che ritorna sotto i riflettori dopo un articolo nel weekend del Financial Times, secondo cui la compagnia triestina sarebbe al lavoro per rivedere al rialzo i target del piano sul fronte delle efficienze e dei costi, come azione difensiva contro una possibile mossa di Intesa Sanpaolo (+0,47%) che potrebbe svelerà se procedere con un'offerta entro la fine del mese. In controtendenza Carige (-3,69%) che venerdì a mercati chiusi ha ufficializzato una perdita 2016 di quasi 300 milioni.