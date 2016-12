Milano, 28 dic. (askanews) - Seduta fiacca e senza storia per Piazza Affari, con scambi sottili tipici del contesto vacanziero che caratterizza in questi giorni anche le altre Borse europee. L'indice Ftse Mib ha terminato in calo dello 0,78% a 19.239,39 punti, mentre l'All Share ha ceduto lo 0,69% a 20.925,31 punti. In lieve riduzione lo spread tra i rendimenti di Btp e Bund deccennali, che si è attestato in area 162 punti base. L'agenzia Standard & Poor's ha fatto sapere oggi che il piano salva-risparmio del governo italiano per interventi fino a 20 miliardi di euro complessivi a sostegno delle banche in difficoltà "non ha effetto immediato" sui rating assegnati all'Italia.

Tra le blue chip ancora sofferenti i titoli bancari e in particolare quelli delle popolari, con Ubi -3,32%, Bpm -2,65% e Banco Popolare -2,21%, mentre Mps rimane sospesa a tempo indeterminato. Telecom Italia ha ceduto il 3,16% a 0,8425 euro dopo i progressi della vigilia e anche Mediaset ha fermato la corsa e invertito segno di marcia (-0,73% a 4,092 euro), anche alla luce di indiscrezioni di stampa di un possibile percorso di accordo tra Vivendi e il gruppo del Biscione. In significativa controtendenza, Saipem ha messo a segno un progresso dell'1,05%.

Sul listino completo, Parmalat si è attestata a 2,896 euro (+2,33,%), saldamente sopra i 2,80 euro del prezzo delll'Opa annunciata ieri dalla controllante Lactalis (che ne detiene l'87,74%) attraverso la controllata Sofil e finalizzata al delisting del titolo.