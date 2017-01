Piazza Affari chiude in calo (-0,73%), lo spread vola a 174 punti

Milano, 26 gen. (askanews) - Chiusura in rosso per Piazza Affari, appesantita sul finale dalle banche che hanno risentito dell'impennata dello spread, sui timori di nuova instabilità politica dopo il verdetto della Consulta sull'Italicum che aumenta le probabilità di un voto anticipato. L'indice principale Ftse Mib ha chiuso in ribasso dello 0,73% a 19.439 punti, peggior performance in Europa, lo spread ha chiuso in area 174 punti rispetto ai 164 della chiusura di ieri, con il rendimento del Btp decennale balzato al 2,23%, livelli che non vedeva dall'estate 2015.

Tra le blue chip vendite sui bancari: Banco Bpm -3,96%, Mediobanca -3,19%, su realizzi dopo il rally delle ultime sedute, Intesa Sanpaolo -2,17%. In territorio negativo anche Unicredit (-0,5%) dopo la recente corsa sulle speculazioni che ruotano attorno al possibile risiko Generali (+0,39%). Volumi vivaci sul titolo di Piazzetta Cuccia, pari all'1,2% del capitale, e ancor di più su Unicredit, con il 2,4% scambiato.

Sugli scudi StM (+8,14%) dopo essere tornata all'utile nel 2016. Acquisti su Exor (+1,83%) e Fca (+1,18%) in scia alla pubblicazione dei risultati del quarto trimestre.