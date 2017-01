Piazza Affari a picco (-2,6%) con Unicredit, spread a 187 punti

Milano, 30 gen. (askanews) - Piazza Affari accentua ulteriormente la flessione dopo l'apertura in rosso di Wall Street, con l'indice principale Ftse Mib che lascia sul terreno il 2,6% a 18.825 punti, affossato dai titoli bancari. Lo spread si allarga fino a toccare 187 punti, con il rendimento del Btp decennale salito oltre quota 2,3%, massimo da ottobre 2014.

A picco Ubi (-6,6%) e Unicredit (-6,1%), sui timori legati all'imminente varo del maxi-aumento di capitale dopo quanto è emerso oggi dal corposo documento di registrazione predisposto dalla banca in vista dell'operazione. La Bce ha chiesto un piano sui crediti deteriorati entro fine febbraio. "Sussiste il rischio che ove" la banca "non fosse in grado di ripristinare i requisiti patrimoniali applicabili, anche ricorrendo a misure straordinarie diverse da quelle previste nel piano strategico - si legge - possa essere necessaria l'applicazione degli strumenti di risoluzione", previsti dalla direttiva europea sulle risoluzioni bancarie (2014/59/Ue), che ha introdotto il meccanismo di bail in.