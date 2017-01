Piazza Affari (+1,1%) migliore in Europa, rimbalzo Fca. Corre Ubi

Milano, 13 gen. (askanews) - Piazza Affari miglior Borsa in Europa a metà mattinata, con l'indice principale Ftse Min in rialzo dell'1,1% a 19.378 punti. Tra le blue chip Ubi (+7%)prosegue il rally della vigilia, con il mercato che premia l'offerta presentata per l'acquisto delle tre good bank, la conferma del dividendo e le previsioni di un utile di gruppo al 2020 di 1,2 miliardi. Tenta un rimbalzo Fca (+4,1%) dopo che ieri è affondata del 16% sulle accuse Usa su presunte violazioni delle norme sulle emissioni. In buon recupero anche Exor (+5%). Sugli scudi anche Banco Bpm (+4,4%) e Bper (+3,7%).