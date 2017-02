Piaggio presenta Gita e Kilo, arriva la mobilità del futuro

Roma, 3 feb. (askanews) - Piaggio ha presentato a Boston, a pochi passi da Harvard e dal Mit, Gita e Kilo, i primi progetti sviluppati da Piaggio Fast Forward (Pff), società costituita e controllata da Piaggio e centro di ricerca americano sulla mobilità del futuro.

Gita, si spiega in una nota, "è un veicolo autonomo, intelligente, ideato per assistere le persone. Trasporta fino a 18 kg, osserva, comunica. Può seguire una persona raggiungendo i 35km/h e sa muoversi in autonomia in un ambiente mappato. La forma sferica ed il design pulito ne caratterizzano la personalità". Kilo è il "fratello maggiore di Gita, e grazie ad una più ampia capacità di carico può trasportare fino a 100 kg di peso nel suo vano da 120 lt. Ha una straordinaria stabilità grazie all'appoggio su tre ruote".

"Comprendere profondamente le persone, le loro abitudini per soddisfare le loro esigenze: questo il percorso che ci ha portato a creare Gita - ha affermato Michele Colaninno, presidente di Pff - abbiamo capito che dobbiamo creare prodotti in linea con i bisogni degli uomini di domani, e lo facciamo attraverso gli uomini. Le storie di successo sono fatte dalle persone ed il team di Pff ne è la conferma. Giovani, entusiasti che non hanno paura delle sfide, un melting pot di culture e professionalità che hanno creato un merging perfetto tra robotica, ingegneria meccanica e design".

"La creazione di PFF - ha commentato Roberto Colaninno presidente ed amministratore delegato del Gruppo Piaggio - guarda ancora una volta al futuro, ai giovani, alla prossime generazioni e non solo vuole essere pronto ad affrontare le sfide di questa mobilità sempre più complessa, ma vuole essere attore protagonista di questo cambiamento. Innovazione, ricerca e curiosità sono alla base di questo progetto e ne sono i drivers principali".