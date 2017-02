Peugeot compra in India il marchio Ambassador per 11,2 mln di euro

Roma, 12 feb. (askanews) - Le automobili Ambassador, un marchio oramai decaduto e che un tempo erano appannaggio della classe politica e dirigente indiana, sono state vendute alla francese Peugeot per 800 milioni di rupie, appena 11,2 milioni di euro. A vendere è stata la Hindustan motors, parte del gruppo Ck Bkirla, come ha confermato un portavoce della società alla AFP.

Hindustan Motors, il più antico produttore di auto in India, ha cessato la produzione delle auto Ambassador nel 2014 a causa dei suoi debiti elevati e della mancanza di domanda per il veicolo che era stato progettato sulla base della britannica Morris Oxford, che era scomparsa molto prima.

"Abbiamo venduto per soli 800 milioni di rupie, ma avevamo già cessato la produzione presso lo stabilimento quasi tre anni fa. L'impianto da allora è rimasto chiuso" ha detto un funzionario.

Lo scorso mese, il gruppo Birla aveva firmato un accordo separato con Peugeot per creare due joint venture con capacità di produzione inizialmente stimata a 100.000 veicoli l'anno entro il 2020. Il Gruppo PSA, che costruisce le automobili Peugeot e Citroen, ha detto che al momento non ha ancora deciso quale modello si costruirà in India.

La Ambassador, una berlina dalle linee tondeggianti e superate, un tempo dominava le strade dell'India e per anni è stata l'unica macchina guidata da politici e alti funzionari governativi. Ma la macchina ha subito un crollo di vendite nel corso degli anni a causa dell'ingresso di veicoli più moderni, in particolare i SUV sempre più preferiti dai burocrati di alto livello.

La vettura rimane ancora popolare tra alcuni tassisti e politici e tra i turisti in cerca di nostalgia.

Il gruppo PSA era stato tra i primi produttori stranieri di auto a fare una incursione in India negli anni Novanta dopo che il governo aveva aperto agli investimenti esteri. Ma nel 1997, dopo la rottura con i suoi partner locali, l'azienda si era ritirata da quel mercato. (con fonte Afp)