Roma, 19 gen. (askanews) - La domanda mondiale di petrolio è stata probabilmente superiore alle attese nel 2016, a 1,5 milioni di barili al giorno (bpd), ma dovrebbe segnare il passo calando leggermente nel 2017 a 1.300.000 barili, secondo l'Agenzia Internazionale dell'Energia (IEA), che ha riscontrato anche un calo della produzione OPEC.

"Ancora una volta, abbiamo rivisto al rialzo le nostre stime di crescita della domanda globale di petrolio nel 2016: ora registriamo un aumento di 1,5 milioni di barili al giorno, la maggior parte della revisione prende spunto da una più robusta domanda europea soprattutto per il gas di petrolio liquefatto (GPL) e il gasolio ", ha osservato l'Agenzia per l'energia nel suo rapporto mensile pubblicato oggi.

Questo incremento maggiore del previsto della domanda, precedentemente stimato dall'Aie a 1,4 milioni di barili al giorno per il 2016 si spiega con cifre più elevate del previsto per il quarto trimestre del 2016, a causa di un clima invernale particolarmente freddo nel nord Europa. L'AIE prevede, tuttavia, che nel 2017, questa crescita della domanda rallenti un po' per assestarsi a 1,3 milioni di barili al giorno, a causa del previsto aumento del prezzo del petrolio, che riflette un rimbalzo dei prezzi del greggio in 2017, insieme alla possibilità di un apprezzamento del dollaro USA. (con fonte Afp)

L'AIE indica anche che la produzione della Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) ha rallentato nel mese di dicembre dopo aver raggiunto livelli record del mese precedente, portandosi al 33,09 milioni di barili al giorno, sulla scia dell'accordo per la limitazione dell'offerta da parte del cartello raggionto a fine novembre.