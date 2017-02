Pensioni, Poletti: non previsti interventi, sistema è sostenibile

Nel 2015 il patrimonio netto Inps in rosso, prima volta in storia

Roma, 15 feb. (askanews) - Non sono previsti interventi del governo per sostenere l'Inps, anche perchè il sistema pensionistico è "assolutamente sostenibile". Lo ha detto il ministro del lavoro Giuliano Poletti dopo l'allarme della Corte dei conti sul patrimonio netto dell'Inps, che nel 2015 è stato in rosso per la prima volta nella storia dell'istituto.

"Interventi non sono previsti - ha sottolineato Poletti a margine di un convegno alla Camera - perchè le risorse che fanno fronte alla situazione sono già definite e c'è il bilancio dello Stato che garantisce la copertura finanziaria. Poi il confronto su come migliorare le performance è sempre aperto: il dialogo tra il governo e l'Inps è all'ordine del giorno ogni giorno".