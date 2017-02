Pensioni, Poletti: no altre riforme, nessun rischio per conti

Roma, 2 feb. (askanews) - "Credo di poter escludere che ci siano ipotesi di intervento sul versante previdenziale", neanche la Ue chiede altre riforme in questa fase. Lo ha riferito il ministro del Lavoro, Giuliano Poletti, in audizione al Senato, sottolineando: "Non credo ci siano pericoli sul tema dell'equilibrio e della stabilità dei conti pubblici".

"Pericoli o richieste di andare in direzione di un ulteriore intervento sul versante della riforma o dei trattamenti previdenziali pensionistici direi che non vi sono presenti in nessuna sede", ha detto il ministro. Quindi, ha aggiunto, "in questa fase con riferimento al dialogo aperto con la Commissione europea, sia in prospettiva, per questo governo non sono previsti interventi che segnino una modifica sostanziale di questa situazione, se non lo sviluppo di un confronto che abbiamo convenuto con le organizzazioni sindacali con le quali in occasione di una precedente discussione abbiamo convenuto una serie di problemi che hanno avuto un parziale recepimento in legge di bilancio, mentre una parte è stata rimessa a una seconda fase del dialogo".

Quindi, ha concluso Poletti, "quello che noi oggi abbiamo in campo è la volontà di continuare questo dialogo, non abbiamo intenzione come governo e non abbiamo richieste a livello europeo".