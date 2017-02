Pensioni, Boeri: sistema sostenibile, altri vorrebbero copiarlo

Milano, 18 feb. (askanews) - Il sistema pensionistico italiano è sostenibile, un sistema che gli altri paesi ci vorrebbero copiare. A dirlo è il presidente dell'Inps, Tito Boeri, in un videomessaggio inviato al Future Forum di Udine, organizzato dalla Camera di Commercio della città friulana. "Troppo spesso si è intervenuti guardando solo ai costi dell'immediato e non alle conseguenze di lungo periodo, che sono poi quelle che interessano ai giovani", ha dichiarato e, riferendosi alle baby pensioni, ha aggiunto: "in origine ebbero un impatto sul bilancio pubblico praticamente irrisorio: eppure ci hanno lasciato in eredità un peso molto molto forte, determinando gran parte del debito pubblico". "E' importante dunque che si discuta di queste cose - ha sottolineato - ma voglio sottolineare che il nostro è un sistema pensionistico sostenibile, un sistema che gli altri paesi ci vorrebbero copiare".

Parlando poi della disoccupazione giovanile, Boeri ha detto che si tratta di "un fenomeno tutt'altro che inevitabile". "Cambia la geografia del lavoro, cambia la fisionomia delle mansioni: abbiamo bisogno di un mercato del lavoro e un sistema di istruzione in grado di reagire a queste sfide. Su questo piano l'Italia è in ritardo - ha sottolineato - abbiamo un sistema universitario che fatica a creare competenze spendibili o crea delle competenze astratte". "I problemi dei giovani nel mercato del lavoro - ha concluso Boeri - dipendono da un sistema educativo non adeguato, regole d'ingresso penalizzanti e un atteggiamento sbagliato rispetto alla scelta dell'Università".