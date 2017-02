Pensioni, Boeri: Ape volontaria costosa,attratto chi non in salute

Roma, 28 feb. (askanews) - L'Ape volontaria è "più costosa" della "correzione attuariale che avevamo proposto" che "era molto più bassa ed era neutrale in qualche modo". Dunque questa misura tenderà "a selezionare le persone che magari hanno una speranza di vita più breve, magari per problemi di salute". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri, a margine di un convegno sulle pensioni all'Università la Sapienza di Roma.

Alla domanda se ci sia il rischio di un flop dell'Ape volontaria, Boeri si è limitato a rispondere che "bisogna vedere come si chiudono gli accordi con le banche e le assicurazioni , quale sarà il costo effettivo. NOi siamo per valutare le politiche una volta che hanno i loro effetti, mi auguro che dia una possibilità , un'opportunità in più per molti lavoratori e tale va giudicata. Ogni volta che si dà una libertà di scelta ai lavoratori è una cosa importante, ci sarà chi ne beneficierà, vedremo".

"In ogni caso - ha concluso - avremo una forte domanda di certificazione e informazione e ci stiamo attrezzando per essere pronti. L'ape volontaria richiede un cambiamento profondo perché è uno strumento molto diverso da tutti gli altri strumenti che abbiamo gestito fino qui. Noi diventeremo un centro di un'architettura che ha come assi portanti le banche e le assicurazioni e le imprese stesse. Dovremo andare molto al di là della nostra natura".