Padoan: risalita spread ci ricorda impegno per calo debito

Roma, 7 feb. (askanews) - "Le vicende di questi giorni e di queste ore ci ricordano, in modo un pò sgarbato, come un paese ad alto debito non possa non occuparsi della sua discesa". E' quanto ha affermato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, in riferimento alle tensioni sullo spread tra Btp e Bund.

In occasione di una conferenza presso l'Agenzia del Demanio, Padoan ha rilevato che "la riduzione del debito pubblico è un obiettivo centrale della strategia del governo".

Certamente non h aiutato la deflazione dell'anno scorso: "L'Italia nel 2016 ha conosciuto la deflazione e la deflazione fa male al debito perché lo fa aumentare".