Bruxelles, 21 feb. (askanews) - Il rapporto sul rispetto della regola del debito pubblico, che la Commissione europea presenterà domani, non sarà un ulteriore passo verso una eventuale procedura Ue contro l'Italia? "Direi proprio di no", ha detto il ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan rispondendo ai giornalisti al termine del Consiglio Ecofin a Bruxelles.

"Come ho già detto pubblicamente, come ho ripetuto anche ieri e dico tutti i giorni, l'Italia - ha ricordato il ministro - si è impegnata a fare la correzione. Confermo che si farà, e questo - ha concluso Padoan - toglierà ogni dubbio sulla coerenza dell'Italia con le regole".

La Commissione ha chiesto una correzione strutturale di bilancio pari allo 0,2 del Pil, ovvero 3,4 miliardi di euro, per non considerare l'Italia in infrazione rispetto alla regola del debito.