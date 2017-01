Ministro: media vedono solo approvazione, non interessa attuazione

Roma, 18 gen. (askanews) - L'Italia sta proseguendo le sue riforme strutturali ma i media, dopo l'approvazione dei provvedimenti del Governo, stanno trascurando la parte cruciale dell'applicazione, l'unica che fa veramente la differenza in termini di risultati e di successiva ricaduta politica. E' la tesi del ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan che, intervenendo a un dibattito al vertice di Davos organizzato da Bloomberg Television, con interlocutori autorevoli come il direttore del Fmi Lagarde, l'ex segretario al Tesoro Usa Larry Summers, ha fatto il punto sull'azione del Governo.

"Stiamo continuando la nostra strategia delle riforme in Italia - ha affermato Padoan - malgrado ciò che spesso leggo qui. Una cosa bella delle riforme strutturali è che hanno un aspetto relativo agli affari pubblici, quando la riforma viene votata e incassa i titoli dei giornali. Ma il giorno dopo inizia il duro lavoro, perchè bisogna attuarle le riforme e ovviamente gli organi d'informazione - scusatemi - non sono interessati nell'attuazione che è ciò che fa la differenza e che, con un ritardo temporale, forse di pochi anni, saranno auspicabilmente riconosciute in termini di sostegno politico".