P.A., Madia: pronti a riavviare percorso per rinnovo contratto

Roma, 23 feb. (askanews) - Il governo è pronto a riavviare il percorso per il rinnovo contrattuale del pubblico impiego. Lo ha affermato il ministro della funzione pubblica Marianna Madia dopo il via libera agli ultimi cinque decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione. "Sono pronta - ha detto - a dare la direttiva all'Aran per il percorso formale per riaprire la stagione contrattuale, ferma da diversi anni".

L'approvazione del Testo unico sul pubblico impiego, ha aggiunto Madia in una conferenza stampa a palazzo Chigi, "è il miglior biglietto da visita, la testimonianza che noi il contratto vogliamo firmarlo". Anche se, secondo il ministro, al momento "manca un altro stanziamento per il nuovo contratto".