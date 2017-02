P.A., Madia: ok a ultimi cinque decreti, completata la riforma

Roma, 23 feb. (askanews) - Via libera del governo agli ultimi cinque decreti attuativi della riforma della pubblica amministrazione. "Abbiamo approvato altri cinque decreti - ha detto il ministro della funzione pubblica Marianna Madia - e di fatto completiamo l'iter legislativo della riforma. Ci saranno adesso i pareri delle commissioni parlamentari e poi i decreti torneranno in consiglio dei ministri per l'approvazione definitiva".

"Questi 20 decreti approvati in tre anni - ha aggiunto Madia in una conferenza stampa a palazzo Chigi - sono 20 processi virtusi importanti che abbiamo messo in campo, alcuni dei quali stanno già dando effetti concreti nella vita delle persone".