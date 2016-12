P.a, Madia: da oggi in vigore le nuove norme sulla trasparenza

Roma, 23 dic. (askanews) - Il ministro per la semplificazione e la Pubblica amministrazione Marianna Madia ha inviato ieri una lettera a tutti i ministri nella quale ricorda che da oggi, 23 dicembre, entrano in vigore le nuove norme sulla trasparenza nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione.

Le nuove norme, ricorda Madia, "introducono una legislazione sul modello del freedom of information act riconoscendo per la prima volta in Italia ad ogni cittadino il diritto di conoscere dati e documenti della pubblica amministrazione".

Il Ministro, "riconoscendo che le fasi di implementazione e di attuazione sono particolarmente importanti, mette a disposizione il dipartimento della Funzione pubblica per un confronto con gli uffici dei singoli ministeri".