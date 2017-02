P.A., assunzione per precari da 3 anni ma se vincitori di concorso

Roma, 14 feb. (askanews) - I precari della pubblica amministrazione che hanno lavorato per almeno tre anni nei settori pubblici, anche in modo non continuativo, potranno essere assunti, ma solo se hanno vinto il concorso pubblico. È quanto prevede la bozza della riforma Madia sul pubblico impiego che dovrebbe andare in Consiglio dei ministri venerdì. Pertanto, chi non si trova in questa posizione dovrà prima fare il concorso per poter essere assunto.