Occhialeria, Marcolin e LVMH vogliono creare una joint venture

Roma, 1 feb. (askanews) - Dopo la scossa data al mercato dell'occhialeria dall'annuncio della fusione tra i leader mondiali Luxottica ed Essilor si prospetta una seconda alleanza italo-francese. L'italiana Marcolin Eyewear e il colosso francese del lusso LVMH hanno in programma di creare una joint venture nel settore degli occhiali a partire dal 2018, attorno ai marchi Celine e Louis Vuitton, ha annunciato Marcolin. La joint venture sarà al 51% in capo a LVMH e per il 49% a Marcolin, ha reso noto il produttore italiano ha in un comunicato pubblicato in serata, affermando che l'accordo firmato martedì è soggetto "a determinate condizioni e approvazioni".

"La joint venture proposta, dal 2018, prevede la progettazione e la fabbricazione di occhiali per i marchi Celine e Louis Vuitton con l'obiettivo di diventare in futuro il partner privilegiato di LVMH nel settore dell'occhialeria".

Marcolin procederà a un aumento di capitale di 21,9 milioni di euro in tale prospettiva. A metà gennaio, una fonte vicina alla vicenda aveva anticipato che LVMH sarebbe diventato azionista fino al 10% del produttore di occhiali. Il gruppo italiano, il cui azionista di maggioranza è il fondo di investimento francese PAI Partners, valuta il suo contributo ai vari costi per la joint venture tra i 20 ei 25 milioni nei prossimi quattro o cinque anni, di cui 7 milioni nel 2017.

Interpellato dall'agenzia AFP, il gruppo LVMH non si è reso immediatamente disponibile per commentare tale informazione.

Dopo la pubblicazione della notizia sotto il produttore italiano di occhiali Safilo, che detiene più licenze LVMH, è crollato in borsa e, alle 16.22 perdeva il 6,77% a 6,4 euro. Secondo gli analisti di Mediobanca Securities, l'operazione a termine potrebbe comportare la perdita per Safilo di 350 milioni di fatturato, pari a circa il 30%. La sola licenza Dior, che gli è stata riassegnata da appena un paio di settimane fino 31 Dicembre 2020 vale 200 milioni. Tra le altre marche LVMH per le quali Safilo produce occhiali ci sono Celine, il cui contratto termina il 31 dicembre 2017, Givenchy e Fendi.

Dal canto suo Marcolin produce su licenza occhiali in licenza per marchi come Tom Ford, Moncler, Roberto Cavalli, Balenciaga, Diesel o DSquared2. (con fonte Afp)