Nike chiude un trimestre con utili e ricavi sopra le stime

New York, 21 dic. (askanews) - Nike ha goduto di una domanda in crescita per i suoi prodotti dall'omonimo marchio, cosa che ha permesso al colosso americano dell'abbigliamento sportivo di chiudere un trimestre migliore delle previsioni degli analisti.

Nei tre mesi terminati il 30 novembre scorso, il gruppo ha messo a segno utili netti per 842 milioni di dollari, un rialzo del 7% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. I profitti per azione pro forma sono saliti dell'11% a 50 da 45 centesimi di dollaro, sopra le attese del mercato ferme a 43 centesimi.

In quello che per Nike rappresenta il secondo trimestre fiscale, il fatturato ha quasi toccato i 8,2 miliardi di dollari (+6% annuo), oltre le previsioni degli analisti pari a 8,09 miliardi.

In attesa dei conti, arrivati a mercati chiusi, il titolo Nike è salito dell'1,85% a 51,79 dollari. Nel dopo mercato ha guadagnato oltre il 3% ma da inizio anno è scivolato di quasi il 20%, colpa di una serie di trimestrali con ordini futuri deludenti. Nella trimestrale di ieri per altro quel dato attentamente monitorato dal mercato non è stato indicato per la prima volta.