Roma, 19 gen. (askanews) - Grazie ai successi di produzioni come "The Crown" e "House of cards", Netflix ha chiuso l'ultimo trimestre del 2016 con conti sopra le stime non solo del gruppo ma anche di Wall Street. E il merito va ai nuovi utenti conquistati tra ottobre e dicembre di quell'anno: in nessun trimestre nella storia del gruppo ne erano stati aggiunti 7,05 milioni su scala globale, un record. Ciò ha permesso di portare il totale del 2016 a 93,8 milioni, 19 milioni in più sull'anno precedente quando invece erano stati 17,4 milioni i membri aggiunti. Di conseguenza, per Netflix si avvicina la pietra miliare dei 100 milioni di iscritti.

Il risultato messo a segno nel quarto trimestre 2016 ha una tempistica simbolica: quel periodo segna il decimo anniversario del lancio dello streaming e, come detto dal Netflix in una nota, "il prossimo decennio sarà ancora più fantastico e tumultuoso con la TV via internet che soppianterà la TV lineare".

Nell'ultimo trimestre del 2016, il gruppo aveva previsto solo 5,20 milioni di nuovi membri contro i 5,59 milioni dello stesso periodo del 2015. Solo negli Stati Uniti ne ha aggiunti 1,93 milioni, anche in questo caso più di quanto atteso dall'azienda (1,45 milioni) e del risultato di un anno prima (1,56 milioni); nei mercati esteri Netflix ha saputo attrarre 5,12 milioni di persone contro i 3,75 milioni preventivati e i 4,04 milioni dell'ultimo trimestre del 2015. Oltre il 47% dei membri totali risiede ora al di fuori degli Usa.

Nei tre mesi chiusi il 31 dicembre scorso, gli utili sono stati di 67 milioni, o 15 centesimi per azione, contro i 43 milioni, o 10 centesimi, dell'ultimo trimestre del 2015 e i 56 milioni anticipati da Netflix; il consenso era per 13 centesimi ad azione. I ricavi sono stati di 2,47 miliardi di dollari, oltre quota 1,82 miliardi di 12 mesi prima e sopra le attese del mercato. Nel 2016 i ricavi generati sono stati pari a 8,3 miliardi di dollari (+35% annuo) e gli utili netti hanno raggiunto i 188 milioni di dollari contro i 122 milioni del 2015 (+54%).

Per il primo trimestre del 2017, Netflix si aspetta utili per azione pari a 37 centesimi, sopra il consensus, e 5,2 milioni di nuovi utenti di cui 3,7 milioni all'estero e 1,5 milioni in Usa; gli analisti avevano calcolato, rispettivamente, un +2,86 milioni di abbonati stranieri e un +1,54 milioni di quelli americani.

In attesa dei conti, arrivati il 18 gennaio a mercati chiusi, al Nasdaq il titolo Netflix aveva guadagnato lo 0,28% a 133,26 dollari. Nel dopo mercato era corso di oltre l'8% toccando un livello record.

Ora Netflix deve convincere gli investitori che le grandi produzioni originali, particolarmente costose, funzionano in tutti i suoi mercati. Nella lettera agli investitori, il gruppo ha detto che "Luke Cage", "The Crown" e la terza stagione di "Black Mirror" "continuano a generare entusiasmo in tutto il mondo". Anche la prima serie originale brasiliana, quella sci-fi intitolata "3%" è stata non solo tra le più viste nella nazione sudamericana ma è andata bene nell'America Latina in generale. E "milioni di americani l'hanno guardata con i sottotitoli in inglese facendo di 3% lo show tv in portoghese a viaggiare in modi significativo oltre l'America Latina e il Portogallo". Forte di questo, Netflix intende investire oltre 6 miliardi di dollari in contenuti nel 2017 contro i 5 miliardi del 2016.