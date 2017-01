Nel 2016 Roma è stata la meta italiana preferita dagli europei

Roma, 17 gen. (askanews) - Roma è stata la città più ricercata dagli europei che hanno deciso di viaggiare in Italia nel 2016. E' il dato fornito del motore di ricerca di voli e hotel Jetcost, che studia periodicamente le ricerche effettuate attraverso il suo sito web, secondo cui la Capitale, grazie al fascino della sua storia e antichità, accanto a moderni edifici luminosi progettati dai migliori architetti del mondo, è stata la meta più richiesta dai viaggiatori spagnoli, portoghesi, inglesi, francesi, tedeschi e olandesi, e la seconda scelta dei russi. Roma è stata anche tra le destinazioni più ricercate dagli italiani lo scorso anno, ottenendo il quarto posto nella classifica delle preferenze. Anche Milano, tra le capitali mondiali della moda, ha attirato molto gli stranieri, tanto da essere stata la città più ricercata dagli italiani e dai russi per trascorrere qualche giorno di vacanza, e al secondo posto per gli spagnoli, i portoghesi, gli inglesi e gli olandesi, mentre i francesi l'hanno messa al terzo posto e i tedeschi al quarto.

Un'altra meta molto gettonata è stata la Sicilia, con Catania, seconda meta preferita dai turisti tedeschi, terza per i russi e sesta per gli inglesi, e tra le dieci città più ricercate da francesi e spagnoli. Inoltre, Palermo è stata la quinta destinazione più ricercata dai francesi e tra le prime dieci preferite da spagnoli, portoghesi, inglesi, tedeschi e russi. Anche gli italiani hanno scelto la Sicilia per trascorrere qualche giorno di mare e di sole, rendendo Catania la seconda città più ricercata dell'anno e Palermo quarta tra le città italiane preferite. Il Veneto anche occupa una posizione molto buona nelle preferenze degli utenti europei, con Venezia seconda destinazione favorita da francesi e terza da spagnoli, portoghesi e inglesi, quarta per gli olandesi e i russi. La Serenissima è stata anche tra le venti più ricercate dagli italiani. E Verona, grazie al mito intramontabile di Romeo e Giulietta, si è guadagnata l'entrata nella top ten delle destinazioni preferite da portoghesi e olandesi.

Firenze, in Toscana, con i suoi monumenti, è stata al terzo posto nelle preferenze di tedeschi e olandesi, quarto per gli spagnoli, quinto per portoghesi e britannici e sesto per i francesi, mentre Pisa, è stata la quinta città più ricercata dagli olandesi e tra le otto più ricercate da spagnoli, portoghesi e inglesi. Napoli, invece, con il centro storico dichiarato Patrimonio dell'Umanità dall'Unesco, si è collocata come la quarta città più ricercata nel 2016 da inglesi e francesi, quinta per i tedeschi, sesta per spagnoli e olandesi e settima per i portoghesi. E gli italiani l'hanno messa tra i primi posti nelle loro ricerche: quinta tra le città italiane. Infine, Bologna è stata tra le cinque destinazioni preferite da spagnoli e russi, e Bari, in Puglia, al sesto posto delle mete più ricercate da tedeschi e russi. Entrambe le città sono state anche tra le dieci più gettonate da altri turisti europei e tra le venti più ricercate dagli italiani nell'anno appena trascorso.