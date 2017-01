Mutui, Abi: a dicembre tassi interesse al 2,02%, minimo storico

In ripresa anche i finanziamenti in essere: a novembre +1,7% anno

Milano, 17 gen. (askanews) - A dicembre 2016 il tasso d'interesse medio sulle nuove operazioni per l'acquisto di abitazioni è sceso al 2,02%, nuovo minimo storico (era 2,05% a novembre 2016 e 5,72% a fine 2007). E' quanto emerge dal rapporto mensile dell'Abi. Sul totale delle nuove erogazioni di mutui quasi i due terzi sono mutui a tasso fisso: nell'ultimo mese la quota del flusso di finanziamenti a tasso fisso è risultata pari al 74,8%.

Sulla base degli ultimi dati ufficiali relativi a novembre, si conferma, anche per i finanziamenti in essere, la ripresa del mercato dei mutui, inizialmente colta con l'impennata di quelli nuovi. L'ammontare totale dei mutui in essere delle famiglie ha infatti registrato una variazione positiva del +1,7% rispetto a novembre 2015.