Roma, 30 dic. (askanews) - Mps archivia un anno bisesto piuttosto funesto. In Borsa le azioni e le obbligazioni della banca restano sospese, sine die, dalle negoziazioni. Dall'inizio del 2016 le azioni hanno perso circa il 95% mentre le obbligazioni subordinate, quelle più rischiose, valgono la metà del loro valore di rimborso. La svolta, fallito l'aumento di capitale da 5 miliardi rivolto ai privati, scivola inevitabilmente al 2017.

Per l'Ad del Monte, Marco Morelli, si annunciano giorni pieni di impegni e interlocuzioni con quelli che contano: Bce e Bankitalia, la Commissione Europea e il Tesoro.

Nell'ordine, prima il piano industriale che dovrà avere l'ok di Francoforte e Roma e poi il delicato passaggio allo screening di Bruxelles. Probabile che l'intero processo richieda tra uno e due mesi, molto dipenderà da quando la Commissione Ue riceverà la notifica del piano e potrà dunque controllare se l'operazione sia in linea con la disciplina sugli aiuti di Stato.

Nello scorso round, quello del 2013, era il turno dei 4 miliardi dei Monti-bond al Monte, Bruxelles ricevette il piano l'11 di novembre, il via libera arrivò il 27 dello stesso mese. Allora non c'era ancora la vigilanza in capo alla Bce e la scure della Ue calò sul personale (gli esuberi aumentarono di 5.600 unità) e sulle filiali, ben 500 da chiudere, oltre a richiedere un aumento di capitale per restituire subito 3 dei 4 miliardi di aiuti di Stato.

L'ingresso dello Stato nel Monte, dove il Tesoro potrebbe ritrovarsi padrone di almeno due terzi del capitale della banca senese, comporta, secondo le indicazioni di massima della Bce, un aumento di capitale di 8,8 miliardi.

La cifra è suscettibile di revisioni, anche al ribasso, questo dipenderà dai numeri del nuovo piano industriale della banca. Se il business plan sarà in grado di generare autonomamente capitale, attraverso risparmi di costi o riduzione dell'attivo, probabile che servano meno risorse. In ogni caso siamo al quarto piano industriale in 5 anni nonché alla terza capitalizzazione in 4 anni: le prime due per 8 miliardi in capo ai privati, quest'ultima fino a 6,6 miliardi in capo al debito pubblico tricolore.

Il conto di 8,8 miliardi presentato da Francoforte, nonostante i malumori suscitati, non fa una piega. La ricapitalizzazione di Mps è di natura precauzionale e va a coprire il deficit patrimoniale della banca emerso, a luglio di quest'anno, negli stress test dell'Autorità Bancaria Europea.

Nello scenario avverso, Mps partiva con un capitale di primaria qualità (Cet1) di 9 miliardi di euro, ma dopo lo shock, a causa di una qualità dell'attivo prospetticamente bassa (5 euro di prestiti che non ritornano su 10,4 prestati), il Cet1 si riduceva a -1,1 miliardi. In pratica, nell'ipotesi di una forte recessione, la banca risulterebbe insolvente poiché le perdite eroderebbero 10 miliardi di capitale di primaria qualità.

Per questo degli 8,8 miliardi richiesti dalla Bce, ben 6,3 devono essere di Cet1 che, se aggiunti ai 9 di partenza dello scenario avverso, portano il Cet1 a 15,3 miliardi. Dopo lo shock, con discesa di 10 miliardi, Mps resterebbe con un Cet1 di circa 5,3 miliardi su un attivo ponderato per il rischio di circa 68-70 miliardi, pari al livello dell'8% richiesto dalla Bce.

Gli altri 2,5 miliardi che completano gli 8,8 miliardi della ricapitalizzazione tengono conto della conversione dei bond subordinati in nuove azioni Mps (4,2 miliardi, a capitale vanno circa la metà) e servono per ripristinare all'11,5% il coefficiente di solvibilità della banca (Total Capital Ratio), quest'ultimo infatti, senza risorse aggiuntive, scenderebbe per l'uscita dei bond subordinati dal Total Capital ratio.

Mps nel 2017 avrà un nuovo padrone: lo Stato. Si realizza uno scenario già immaginato nel 2013 dal Fondo Monetario Internazionale nella bozza, ma non nella versione ufficiale, del Global Financial Stability Report.

Tra i ferri vecchi restano i 50 miliardi di crediti deteriorati lordi su un totale di prestiti pari a 104 miliardi. Considerando le rettifiche di valore si scende a 21,5 miliardi netti che però devono essere fronteggiati con soli 8,7 miliardi di patrimonio netto. Il rapporto tra le due grandezze dà un Texas ratio ben oltre il 200%, ma la storia economica insegna che le banche con un Texas ratio di molto superiore al 100% hanno spesso avuto vita breve e salute altrettanto cagionevole.

Questo capitolo dovrà essere ripreso in mano per far uscire gran parte delle sofferenze dal bilancio. Sarà compito della banca decidere quale strumento usare, se la cartolarizzazione magari con Gacs, la garanzia dello Stato, oppure puntare a soluzioni più creative. Potrebbe riprendere vigore anche la vecchia ipotesi di uno scorporo di Mps Capital Service, magari con la capogruppo sotto il 50%, e forse non mancherebbero investitori potenzialmente interessati in una società, che oltre ad essere specializzata nel credito alle Pmi, è anche leader nei titoli di Stato.

L'uscita dei crediti deteriorati dovrà comunque essere affrontata per il semplice motivo che erode capitale. Nel diniego della Bce al prolungamento al 20 gennaio dell'aumento di capitale, poi fallito, Francoforte, secondo quanto pubblicato dalla Banca, ha sottolineato che il Cet1 di Mps al 31 dicembre 2016 sarebbe sceso al 9,50% rispetto al livello di 10,75% in vigore da domani. A settembre era all'11,49%.

Per fortuna anche qualche buona notizia. Ieri da Bruxelles è giunta la proroga all'utilizzo da parte delle banche tricolori della garanzia di Stato sulla raccolta di fondi. Vale in particolare per Mps che così potrà rifinanziarsi sul mercato, soprattutto con bond senior, a costi ragionevoli senza pagare pegno per il suo status "non investment grade". Per il 2017 si parla di una potenziale raccolta di 15 miliardi di euro.

Dal 2011, ultimo anno di relativa tranquillità, poi dal 2012 arrivano perquisizioni e, a salire, anche gli scandali, la sola raccolta da clientela è scesa da 143 a 105 miliardi di euro di fine settembre 2016. Poi, nell'ultimo scorcio di quest'anno, la liquidità si è ridotta al lumicino: sia per l'impossibilità di raccogliere denaro a costi ragionevoli sul mercato e sia per la fuga di depositi.

Il "fuggi fuggi", peraltro da una banca solvibile, è stato alimentato da diversi fattori: la debolezza intrinseca della banca, la sovraesposizione mediatica, il fallimento dell'aumento di capitale riservato ai privati. Ma non sono stati estranei anche gli spifferi arrivati dalla "riservatissime" stanze della vigilanza europea. Difficile sperare che su 32 membri del Consiglio di supervisione della Bce, oltre al resto del personale, la consegna del silenzio sia rispettata da tutti.

Ma sulle ripetute fughe di notizie relative alla partita Mps, non si è ancora capito se queste siano state prodotte dall'irresistibile fascino del sentirsi protagonisti, tipico dell'ego-trip irresponsabile, oppure da premeditazione interessata.