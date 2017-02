Milano, 22 feb. (askanews) - La trattativa con Bruxelles su Mps "non è più complicata del previsto, è appena iniziata, ci vorrà ancora qualche settimana, sono fiducioso". Lo ha dichiarato Fabrizio Pagani, capo delle segreteria tecnica del ministero del Tesoro, a margine di un convegno di Assogestioni.

"C'è stato un primo momento con la Commissione e la banca ma le cose stanno andando come previsto - ha proseguito - che poi ci voglia un certo numero di settimane questo è naturale, ci sono alcuni naturali elementi da vedere, da discutere assieme Tenete conto - ha sottolineato Pagani - che siamo in un'area molto nuova, non c'è una grande prassi consolidata di come si struttura una ricapitalizzazione precauzionale, però noi siamo molto positivi". Pagani ha, infine, spiegato che al momento non c'è stata alcuna richiesta di modifiche al decreto.