Roma, 29 dic. (askanews) - La Bce avrebbe dovuto fornire "qualche informazione in più sui criteri sui criteri con i quali si è arrivati a questa valutazione" sulla richiesta di un aumento di capitale da 8,8 miliardi per Mps perché "la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate". E' quanto ha sottolineato il ministro dell'Economia, Pier Carlo Padoan, intervistato nel corso di un forum del Sole 24 Ore.

"Conoscere i criteri della valutazione della vigilanza è utile perché può dare indicazioni anche per gli altri istituti e per le altre Autorità - ha aggiunto - La spiegazione consentirebbe anche alle altre banche di capire il modo giusto di porsi quando si rivolgono alla Bce per un aumento di capitale, per fusioni e acquisizioni o in occasione di qualunque altra operazione che richiede la sua approvazione".

"Per questo - secondo Padoan - oltre alla lettera, di cinque righe e tre numeri, sarebbe stata utile qualche spiegazione, perché la mancanza di informazione si traduce in opacità e le cose opache inducono a interpretazioni quasi sempre sbagliate".