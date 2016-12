Mps, Morelli: il mio impegno continua con ancora più energie

Milano, 23 dic. (askanews) - "Il mio impegno continua indipendentemente da quella che è la soluzione tecnica che la banca ha scelto di intraprendere". Lo ha dichiarato l'Ad di Mps, Marco Morelli, in un videomessaggio ai dipendenti, all'indomani della presa d'atto del fallimento dell'operazione di mercato per salvare il gruppo. "Tutte le energie che ho impiegato in queste settimane e nei tre mesi dal mio arrivo - ha spiegato - saranno ancora di più e ancora più forti per cercare di portare la banca in una posizione solida, stabile e finalmente in grado di poter tornare a fare il lavoro che le compete".