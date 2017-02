Mps, Ft: Bruxelles e Bce divise sul salvataggio

Potrebbero volerci diversi mesi per risolvere questa lunga "saga"

Milano, 23 feb. (askanews) - Commissione europea e Bce sono divise sul piano di salvataggio di Mps. Lo scrive il Financial Times, secondo il quale le proposte del governo italiano di ricapitalizzazione sono nel limbo da dicembre perché la Bce, a cui spetta la supervisione della banca, e Bruxelles, a cui fanno capo gli aiuti di Stato, hanno visioni differenti sulle loro responsabilità e sul merito di chi si debba fare carico del salvataggio. Questo stallo, che dura oramai da due mesi, lascia in sospeso diverse questioni decisive sull'operazione, tra cui l'ammontare del sostegno pubblico concesso, l'ammontare delle perdite a carico dei creditori e la dimensione della ristrutturazione che deve consentire il risanamento dell'istituto. Secondo fonti autorevoli bancarie e dell'eurozona ci potrebbero volere diversi mesi per risolvere questa lunga "saga" bancaria che ha danneggiato - sottolinea il quotidiano inglese - la fiducia nel settore finanziario italiano e ha messo alla prova le regole attuate dalla Ue dopo la crisi finanziaria.