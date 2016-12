Mps: aumento di capitale non si è chiuso con successo

Milano, 22 dic. (askanews) - L'operazione di aumento di capitale, lanciata lunedì 19 dicembre, non si è chiusa con successo. Lo ha reso noto Monte dei Paschi di Siena. Non sono stati raccolti ordini di investimento sufficienti a raggiungere la somma di 5 miliardi, necessaria a consentire il deconsolidamento dei non performing loan e il raggiungimento degli altri obiettivi di rafforzamento patrimoniale posti a base dell'operazione annunciata lo scorso 25 ottobre nonchè delle autorizzazioni ricevute dagli organismi di vigilanza nazionali e sovranazionali.

In particolare, spiega Mps, "non si sono concretizzate manifestazioni di interesse da parte di anchor investor disponibili a effettuare un investimento rilevante nella banca, circostanza che ha influito negativamente sulle decisioni di investimento degli investitori istituzionali limitando significativamente gli ordini di sottoscrizione". Non è pertanto risultato possibile raggiungere la somma di 5 miliardi nonostante l'esito positivo dell'esercizio di liability management che ha registrato la volontaria conversione di obbligazioni subordinate in azioni per complessivi 2,45 miliardi circa.