Moscovici: su conti Italia cercheremo soluzione insieme a Padoan

Bruxelles, 2 feb. (askanews) - L'obiettivo dell'Eurogruppo è quello di "evitare procedure di infrazione", e "con il mio interlocutore quotidiano Pier Carlo Padoan abbiamo sempre cercato soluzioni e impegni comuni"; dunque anche questa volta, sui conti pubblici dell'Italia, "cercheremo una soluzione insieme". Lo ha affermato il commissario europeo agli Affari economici e finanziari Pierre Moscovici, parlando con alcuni giornalisti durante la presentazione del suo libro "S'il est minuit en Europe" ("Se in Europa è mezzanotte") nella sede della Regione Trentino Alto Adige a Bruxelles.

Sulla riduzione del debito pubblico "ci sono regole che conosciamo e che vanno rispettate, ma sono nell'Eurogruppo da cinque anni, prima come ministro e poi come commissario, e l'obiettivo che condividiamo - ha assicurato Moscovici - è che non vogliamo procedure di infrazione"

Il commissario ha insistito che "è indispensabile che l'Italia riduca il suo deficit", aggiungendo che "è un paese nel cuore dell'Eurozona, e deve restare credibile e solido; cercheremo una soluzione insieme. L'euro - ha concluso - è una cosa troppo seria per lasciarlo solo a Francia e Germania. Sarebbe assurdo da parte della Commissione tenere da parte l'Italia, è la terza economia europea".