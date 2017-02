Moody's: protezionismo Usa rischio per economia globale

New York, 23 feb. (askanews) - Nonostante sia sostenuta dalle economie dei mercati emergenti in crescita modesta e dai Paesi in via di sviluppo che hanno ormai raggiunto il loro pieno potenziale, la crescita globale rischia di essere intaccata da "cambiamenti significativi" nelle politiche degli Stati Uniti, da quelle commerciali a quelle relative all'immigrazione. Lo sostiene Moody's che per i Paesi del G20 si aspetta un'espansione del Pil del 3% per il 2017 e il 2018, un'accelerazione rispetto al +2,6% del 2016. Secondo l'agenzia di rating, la crescita nelle economie emergenti sarà quest'anno del 4,8% e dell'1,9% in quelle avanzate.

Come spiegato da Elena Duggar, associate managing director di Moody's, "tra i rischi principali all'economia globale c'è il fatto che un cambiamento significativo verso il protezionismo nella politica commerciale Usa potrebbe pesare sui flussi commerciali globali e danneggiare la ripresa dell'economia globale".

Un uso aggressivo di dazi insieme a una retorica improntata al nazionalismo, continua Moody's, potrebbe innescare una guerra commerciale che potrebbe essere deleteria per un ampio numero di economie avanzate ed emergenti. "Se altri Paesi seguono [l'esempio Usa] con politiche protezionistiche, sarebbe una cosa sicuramente dannosa per la crescita e la produttività globali", precisa l'agenzia di rating.