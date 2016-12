Estesa per un anno anche validità graduatorie concorsi

Roma, 29 dic. (askanews) - Il decreto Milleproroghe salva circa 40mila precari. Lavoratori che hanno contratti di collaborazione nella pubblica amministrazione e che avrebbero terminato il loro rapporto di lavoro a fine anno per effetto delle regole introdotte con il Jobs act che vieta di rinnovare i contratti di collaborazione dopo il 31 dicembre.

Ci sono poi circa 2mila contratti a tempo determinato che vengono prolungati a tutto il prossimo anno. Sospiro di sollievo anche per i 4.471 vincitori e 151.378 idonei dei concorsi pubblici che possono sperare ancora di essere chiamati in quanto la validità delle graduatorie è estesa per un anno.